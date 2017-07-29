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برلماني: سأتقدم بقانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا

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برلماني: سأتقدم بقانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا برلماني: سأتقدم بقانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا

التحرير

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قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، مساء الجمعة، إنه سيتقدم بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة، لافتًا إلى أن المناطق العشوائية والقرى يقوموا بتزويج الفتيات في سن أصغر من 18 عام، وهو السن القانوين للزواج.

أضاف سميح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه لا ينتمي للسلفية ولا للإخوان، ولكنه يعمل مأذونًا شرعيًا، ما يُفسر إعداده لهذا المشروع، مستكملًا: «أنا أهتم بعملي، وهو نواة الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع».

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تابع: «بقالنا أكثر من 100 سنة لدينا أن زواج الفتاة يكون فيما هي أكثر من 16 عام هجري، أي 15 ونصف ميلادي، و18 عام للشاب، أي 17 ونصف، ثم حدث تعديل تشريعي، فأصبح 16 عام ميلادي للفتاة، و18 للشاب، وأنا أطالب بالسماح بتوثيق عقد الزواج عن سن 16 عام».

واصل: «الناس لا تأخذ بهذا القانون في الأرياف، يا فرحتي أن السن القانوني للزواج 18 سنة والناس بتزوج ولادهم وهم عندهم 15 سنة، يبقى إيه لزمة القانون بهذه الطريقة؟ 90% من الناس مش ملتزمة بسن 18، ولابد أن يكون لدينا قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق».

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التحرير

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