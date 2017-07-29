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نقيب الفلاحين: «مفيش مية.. هنعمل إيه لما سد النهضة يشتغل؟»

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نقيب الفلاحين: «مفيش مية.. هنعمل إيه لما سد النهضة يشتغل؟» نقيب الفلاحين: «مفيش مية.. هنعمل إيه لما سد النهضة يشتغل؟»

التحرير

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قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، اليوم الجمعة، إن نقص المياه يهدد آلاف الأفدنة بالبوار بعد انخفاض منسوب نهر النيل، مضيفًا: «المسألة بقت حياة أو موت، المياه لا غنى عنها، والمشكلة تفاقمت للغاية، وتحتاج إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة وليست وزارة الزراعة فقط».

تابع «أبو صدام»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، «مشكلة المياه تؤدي إلى بوار الأرض الزراعية، وأقل تقدير ستؤدي إلى نقص المحصول، ومشكلة المياه ظهرت بأسيوط وأسوان والمنيا والشرقية وغيرها من المحافظات، بل أن الفلاحين بمركز الحامول في كفر الشيخ يروا من الصرف، ودي مصيبة سودة».

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وناشد وزيري الري والزراعة، بوضع حل فوري وسريع لتوفير المياه والقضاء على هذه الأزمة، مستكملًا: «الفلاحين بيقولوا إن في شبح اسمه سد النهضة لسه ما اشتغلش والمياه جفت، طيب لما يشتغل هنعمل إيه؟».

واصل: «تواصلنا مع وزارة الري وسمعنا كلام لا يسُر، وهو إن (كمية المياه التي تأتي إلينا يتم توزيعها، إحنا هنجيب منين؟)»، مستطردًا: «إحنا داخلين على أزمة فقر مائي، والري لابد أن تتحرك وتشوف بديل».

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التحرير

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