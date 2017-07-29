مأساة فتاة باعها والدها «مرتين» بـ180 ألف جنيه

التحرير

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"هند فتاة جديدة ضحية الزواج المكبر، حيث أجبرت على الزواج من رجل يكبرها بـ 45 سنة، وهي لم تكن قد تجاوز الـ14 سنة، لتدور الأيام، وتصبح طريحة فراش المستشفى، في حالة لا يرثى لها.

روت هند، بنت مركز أبو المطامير بالبحيرة، لـ"التحرير"، قصتها، حيث قالت إن والدها زوجها لـ"ع . ج"، منذ 7 سنوات، وهو متزوج ولديه أبناء من مدينة كفر الدوار، وقبض مهرها 100 ألف جنيه، لتبدأ المأساة.

وذكرت "هند"، والتي أتمت الـ20 ربيعًا، إن زوجها اعتاد ضربها هو وأبناؤه وزوجته، مضيفة أنها حاولت الهروب من هذا الجحيم، فتوجهت إلى والدها لكنه طردها، فحاولت أن تذهب إلى عمتها، التي تسكن على الطريق الصحراوي، لكنها لم تصل إذ صدمتها سيارة ملاكي، ليأتي والدها ويتصالح مع السائق مقابل حصوله على مبلغ 80 ألف جنيه، وبعدها بيومين طردها من المنزل وهي مريضة.

وتابعت: "فقدت الوعي بعد خروجي من منزل والدي، فوجدتني فتاة وأبلغت الشرطة عني، فجاء ضابط تواصل مع مستشفى ناريمان بالإسكندرية وتحمل تكاليف الإشاعات لي على نفقتة الخاصة، ثم تواصل مع أسرتي".

والتقط هاني غريب، متابع لحالة "هند"، طرف الحديث قائلا إن والدها رفض عودتها إلى المنزل، حتى بعد أن تعهد الضابط بتكاليف العلاج؛ بسبب رفض زوجة والدها العيش معها في المنزل.

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وأضاف غريب أنه تم التواصل مع مستشفى ناريمان لعمل اللازم، ونقلها لإحدى الغرف بمستشفى أبو المطامير للرعاية؛ حتى يتم علاجها من الجروح، ويتم إجراء عملية لها في الحوض.

وطالبت هند من وزير الصحة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بعلاجها على نفقة الدولة في مستشفى ناريمان، مشيرة إلى أن عملية كسر الحوض تتكلف مبلغ 5 ىلاف جنيه.