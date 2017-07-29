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الكشف عن أسباب حدوث هبوط أرضي بمكانين مختلفين بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الكشف عن أسباب حدوث هبوط أرضي بمكانين مختلفين بالأقصر

12:20 ص السبت 29 يوليو 2017

الكشف عن أسباب حدوث هبوط أرضي بمكانين مختلفين بالأقصر

حدوث هبوط أرضي بمكانين مختلفين بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:
قال العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، إن الهبوط الأرضي الذي وقع بمدخل محطة الرفع الرئيسية بأرمنت الحيط، جنوبي غرب الأقصر، نتج عن كسر بسيط في ماسورة مياه، وجرى إصلاحه وإعادة تشغيل المحطة في وقت قياسي.

وأضاف عاشور في تصريحات له، مساء أمس الجمعة، أن الهبوط حدث في منطقة ترابية غير مأهولة بالسكان ولا يوجد بها حركة سير أو مارة، ولم يتضرر منه أي مواطن، حيث جرى عمل قنطرة صغيرة لمرور المياه داخل  "المواسير"، وتشغيل المحطة عقب إصلاح الكسر، كما تم التنسيق مع شركة المقاولون العرب لإرسال استشاري لمعرفة سبب الهبوط وعلاجه في أسرع وقت.

من جانبه، قال المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر: "إن سبب الهبوط الأرضي الذي حدث بنجع الكوم بقرية البعيرات، بمدينة القرنة، غرب الأقصر، حدوث تلفيات بإحدى "مواسير" المياه أسفل الطريق، ربما بسبب انكسار أحد المحابس، وذلك نتيجة لقوة ضخ المياه في الخط الذي جرى تركيبه منذ فترة قريبة من قبل إحدى الشركات المنفذة للمشروع".

 وأشار إلى إبلاغ كافة الجهات لاتخاذ اللازم، كما سيتم تحرير محضر ضد الشركة المنفذة وتحميلها تكلفة صيانة وتمهيد الطريق وإصلاح الهبوط في أسرع وقت.

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