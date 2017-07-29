العرب اليوم: الاحتلال يفتح أبواب الأقصى والإمارات تنشر "وثائقيًا جديدًا" عن قطر

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، وشن "داعش" هجومًا ضد قوات سوريا الديمقراطية أدى إلى مقتل العشرات، إضافة إلى قتلى في مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين، ونشر التلفزيون الإماراتي تقريرًا جديدًا عن "ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية"، وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، استكمال استعداداتها العسكرية لبدء عمليات تحرير قضاء تلعفر غربي الموصل من سيطرة "داعش".

1- عشرات القتلى في هجوم لـ"داعش" على "قوات سوريا الديمقراطية"

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية غربي الرقة في 24 يوليو 2017 (أ ف ب)

سقط عشرات القتلى جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي على معسكر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" شرق بلدة الكرامة في ريف الرقة الشرقي.

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2- القبض على قيادي بارز بمجلس شورى أجدابيا في ليبيا

جنود تابعون للجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي في 27 يوليو 2017 (أ ف ب)

ألقت القوات الخاصة الليبية القبض على الإرهابي إبراهيم بونواره التابع لمجلس شورى أجدابيا والذي شارك في معارك ضد الجيش الليبي ببنغازي وأجدابيا حيث وجد مختبئ لدى قريباً له في مدينة الخمس من بعد أحداث الهلال النفطي وتم تسليمه إلى القوات الخاصة.

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3- مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين وسقوط قتلى

جندي من الجيش اليمني في مدينة مأرب في 30 يونيو 2017 (أ ف ب)

أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثيين وصالح في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي تعز.

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4- التلفزيون الإماراتي يبث وثائقيًا جديدًا عن "ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية"

وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور محمد قرقاش - أرشيفية

كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية في دولة الإمارات، حول ما عرف بـ"التنظيم السري الإرهابي في الإمارات"، عن تفاصيل جديدة في "ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية".

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5- القوات العراقية تستعد لتحرير فضاء "تلعفر" من "داعش"

قوات عراقية في مدينة الموصل في 9 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، استكمال تحضيراتها العسكرية والإدارية بشكل كامل لبدء عمليات تحرير قضاء تلعفر غربي الموصل، مشيرة إلى أن القوات تعمل على تطويق قضاء تلعفر استعدادا لعملية التحرير.

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6- فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين من جميع الأعمار

جنود إسرائيليون في ساحات المسجد الأقصي في 28 يوليو 2017 (أ ف ب)

قال مسؤول دائرة الإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فتح كافة أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.

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