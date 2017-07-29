عمر جابر يتلقى عرضًا من برايتون الإنجليزي

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تلقى عمر جابر، مدافع المنتخب الوطنى، ونادى بازل السويسرى، عرضًا من نادى برايتون الإنجليزى، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي برايتون الصاعد حديثاً للدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد مع عمر جابر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من بازل السويسرى.

برايتون يسعى لضم عمر جابر من أجل تدعيم صفوفه خاصة فى الجبهة اليمنى، قبل بدء مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى تنطلق يوم 11 أغسطس القادم بمباراة أرسنال.

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ولكن ما يهدد إتمام الصفقة، هي نسبة المشاركات الدولية للاعب عمر جابر مع المنتخب الوطنى، لاسيما أن اللاعب لم يشارك فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت فى الجابون سوى 14 دقيقة وبالتحديد فى مباراة بوركينافاسو، ضمن منافسات الدور نصف النهائى، وهو الأمر الذى أدى إلى نزول نسبة المشاركات الدولية للاعب.

ويسعى النادى الإنجليزى لإيجاد حل لتلك المشكلة من أجل التعاقد مع عمر جابر الذى أبدى ترحيبه بالعرض.

وفى حال إتمام الصفقة، سينضم عمر جابر لكتيبة المصريين المحترفين فى الدورى الإنجليزى الممتاز، وهم محمد صلاح مع ليفربول ومحمد الننى مع أرسنال ورمضان صبحى مع ستوك سيتى، وأحمد حجازى مع ويست بروميتش ألبيون.