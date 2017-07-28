في مباراة دراماتيكية.. البدلاء ينقذون الأهلي من السقوط أمام نصر حسين داي

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تمكن النادي الأهلي من التأهل لنصف نهائي بطولة الأندية العربية، بعد فوزه على نظيره نصر حسين داي الجزائري، بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام، في ثالث مبارايات الجولة الأولى من البطولة.

بدأت المباراة بهدوء من جانب الفريقين، وفي الدقيقة 30، وليد أزارو، مهاجم الأهلي كان قريبًا للغاية من الهدف الأول، بعد تمريرة من حمودي، جعلته منفردًا لكنه اصطدم بالحارس والمدافع، ثم سدد الكرة من الوضع نائمًا لتمر ببطء شديد إلى الشباك لكن تدخل المدافع وحولها إلى ضربة ركنية قبل ملامسة الشباك.

واستمرت محاولات الأهلي بتسديدة قوية من النيجيري جونيور أجاي، تصدى لها الحارس لترتد إلى حسين السيد الذي تابعها بعرضية أخرى خطيرة شتتها الدفاع في الدقيقة 41.

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في الدقيقة 62 شهدت هدفًا مباغتًا من أول محاولة لفريق نصر حسين داي بتسديدة أرضية ضعيفة في منتصف المرمى لمسها الشناوي بطريقة خاطئة ليحولها داخل شباكه بغرابة شديدة.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد عرقلة «أزارو» في منطقة الجزاء تدخل صالح جمعة لينفذ الركلة بتسديدة إلى الشباك مباشرة معلنًا عن هدف التعادل.

وتمكن الأهلي من تسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+3 بعد جملة جماعية انتهت بتمريرة بالكعب من عماد متعب (البديل) في منطقة الجزاء إلى عمرو بركات (البديل) الذي سدد كرة قوية إلى الشباك معلناً عن هدف قاتل.