أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

في مباراة دراماتيكية.. البدلاء ينقذون الأهلي من السقوط أمام نصر حسين داي

Google+ Print
في مباراة دراماتيكية.. البدلاء ينقذون الأهلي من السقوط أمام نصر حسين داي في مباراة دراماتيكية.. البدلاء ينقذون الأهلي من السقوط أمام نصر حسين داي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن النادي الأهلي من التأهل لنصف نهائي بطولة الأندية العربية، بعد فوزه على نظيره نصر حسين داي الجزائري، بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام، في ثالث مبارايات الجولة الأولى من البطولة.

بدأت المباراة بهدوء من جانب الفريقين، وفي الدقيقة 30، وليد أزارو، مهاجم الأهلي كان قريبًا للغاية من الهدف الأول، بعد تمريرة من حمودي، جعلته منفردًا لكنه اصطدم بالحارس والمدافع، ثم سدد الكرة من الوضع نائمًا لتمر ببطء شديد إلى الشباك لكن تدخل المدافع وحولها إلى ضربة ركنية قبل ملامسة الشباك. 

واستمرت محاولات الأهلي بتسديدة قوية من النيجيري جونيور أجاي، تصدى لها الحارس لترتد إلى حسين السيد الذي تابعها بعرضية أخرى خطيرة شتتها الدفاع في الدقيقة 41. 

شاهد أيضا

في الدقيقة 62 شهدت هدفًا مباغتًا من أول محاولة لفريق نصر حسين داي بتسديدة أرضية ضعيفة في منتصف المرمى لمسها الشناوي بطريقة خاطئة ليحولها داخل شباكه بغرابة شديدة.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد عرقلة «أزارو» في منطقة الجزاء تدخل صالح جمعة لينفذ الركلة بتسديدة إلى الشباك مباشرة معلنًا عن هدف التعادل.

وتمكن الأهلي من تسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+3 بعد جملة جماعية انتهت بتمريرة بالكعب من عماد متعب (البديل) في منطقة الجزاء إلى عمرو بركات (البديل) الذي سدد كرة قوية إلى الشباك معلناً عن هدف قاتل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)