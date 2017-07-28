"الأهرام العربي" ترصد أخطر إشارات السيسي خلال افتتاحه قاعدة محمد نجيب

(مصراوي)

تواصل مجلة "الأهرام العربي" في عددها الصادر، السبت المقبل، نشر مجموعة من الأخبار الهامة عن مجمل أحداث الأسبوع المقبل، وعدد من الانفرادات والحوارات والتقارير الصحفية والموضوعات المميزة.

وأعدت المجلة ملفًا خاصًا للكاتبة الصحفية سهير عبدالحميد بعنوان "بعد صفر الجودة ..مستقبل التعليم إلى أين؟"، حيث رصد عدد من الخبراء فى مجال التعليم كيفية تفعيل الوسائل التكنولوجية من رياض الأطفال وحتى الجامعة.

ورصدت "الأهرام العربي" تحليلاً لأخطر 72 ساعة فى تاريخ الأمن القومي العربي، تناول الرسائل الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لقاعدة محمد نجيب العسكرية ومؤتمر الشباب الرابع بمحافظة الإسكندرية.

وواصلت المجلة فى عددها الجديد نشر الحلقة الثانية من حوار محمد فايق وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأجرى الكاتب الصحفي إلهامي المليجي حوارًا مع الملا الدكتور ياسين رؤوف ممثل الاتحاد الوطني الكردستانى.

وأجرى الكاتب الصحفي أحمد إسماعيل حوارًا مع نجل شقيقة الرئيس الراحل محمد نجيب، كما أجرت الكاتبة الصحفية سوزي الجنيدي حوارا مع الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأجرى الكاتب الصحفي المعتصم بالله حمدي حوارًا مع الفنانة مايا نصري.

وشمل "العدد" على عدة مواضيع وتقارير تحيز اهتمام القارئ العربي، حيث كتب عزمي عبد الوهاب تقرير تناول فيه قصة شاب من بارات أوروبا إلى قيادات داعش، وتضمن التقرير كيف استطاع الأتراك في عمليات "غسيل المخ" للوفود الغربية.

وكتب الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين "بروفايل" عن المسيرة الدبلوماسية لعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، فيما تناول الكاتب الصحفي علاء عزت المؤامرات القطرية لإفساد البطولة الرياضية العربية فى مؤتمر الصخيرات.