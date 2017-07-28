أسرة ناصر.. 10 أفراد يعيشون في «خيمة» منذ 15 عاما (صور)

التحرير

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"عايز ولادي يعيشوا زي البني آدمين في سكن يحميهم من المرمطة والبهدلة".. بهذه العبارة لخص ناصر محجوب صاحب الـ 52 عاما مأساته، التي يتجرع مرارتها هو وأسرته منذ سنوات طويلة.

وبصوت منكسر سرد ناصر لـ "التحرير" قصته، داحل خيمة من القماش، يعيش فيها وأسرته، منذ أكثر من 15 عامًا، على ترعة كفر منصور باسنيت التابعة لكفر شكر بمحافظة القليوبية، بعدما ترك سكن لم يستطع دفع إيجاره، ولديه 8 أبناء بينهم عاجز تعرض لحادث سيارة، ولا يستطيع أن يلحق أي منهم بالتعليم، مستطردا: "هو أنا لاقي آكل عشان أوديهم مدارس".

وأضاف أنه يحصل على 450 جنيها من التضامن الاجتماعي بعد إصابته بالربو، نتيجة عمله بفرن، بخلاف مرض السكر الذى ينهش فى جسده منذ سنوات ويلزمه علاج شهري، متابعا: "ولاد الحلال بيساعدونى أجيبه، ومش قادر أشتغل ولا حد من ولادي بيشتغل، ولا بيجيب جنيه نصرف منه وبخاف على زوجتى وبناتى من التعدي علينا، أو دخول البلطجية الخيمة خاصة أنها بدون إنارة وتفتقد الأمان".

ووجه ناصر رسالة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "إنقذنا من اللى إحنا فيه أنا وعيالي عايز أي سكن يحمينا ومصدر رزق ناكل منه عشان نعيش حياة آدمية.. يا سيادة الريس أنا وعيالي نايمين على الأرض ميرضكش ده.. نفسى ارتاح واطمن على ولادى قبل ما أموت".

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من جانبه، قال محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفر شكر لـ "التحرير" إنه تم إرسال اسمه قبل ذلك للمحافظة لإدراجه ضمن قائمة المستحقين لشقق القاطنين بالعشوائيات ولم يأتِ الرد حتى الآن.

وأضاف أنه لا يوجد وحدات سكنية بالمدينة لتسكينه، وسيتم التواصل مع جهات الدولة، للوقوف بجانبه ومساعدته وحل مشكلته في أقرب وقت.