رشدي: مرتضى شوه صورة مصر بما فعله مع إيناسيو

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قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مساء الجمعة، إن النماذج الشتامة والمتاجِرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تُعبر وحدها عن شباب مصر، مشيدًا بشباب البرنامجي الرئاسي لتأهيل الشباب، واصفًا إياهم بـ«الرجالة».

أضاف رشدي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، «هناك 3 فئات مهمتهم المدفوعة بالأجر أحيانًا، وخصومة أحيانًا أخرى، أن يقتلوا الأمل في نفوس الناس، ويشوهوا كل ما هو جميل، الأولى هم السادة المشككين، حيث يبذلوا قصارى جهدهم لتشكيك الناس».

تابع: «الفئة الثانية هم السادة المحبطين، ينشروا الإحباط وكل هدفهم أن يقولوا للمصريين إننا مش هنقدر، تقولهم هنعمل قناة السويس في سنة يقولك مش هتقدر، ولما تقدر يقولك لازمتها إيه؟»، مشيرًا إلى أن «الفئتين الأولى والثانية أصبحوا معروفين من خلال السوشايل ميديا، فضلًا عن عمل بعضهم بقنوات بالخارج محسوبة على جماعة الإخوان».

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واصل: «الفئة الثالثة هي الأخطر، وهي فئة (المغلوشتية)، وهم يظهروا على أنهم في صف الدولة، من إعلاميين ونواب وغيرهم، وحينما تكون في حالة إنجاز يُفاجئوا الجميع بأزمة مصطنعة لتحقيق مصالح شخصية، بـ(يغلوشوا) على أي إنجاز عشان يداروا أي كارثة تخصهم، ومن أبرزهم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك».

استكمل: «في حين أننا نحتفل بنجاح مؤتمر الشباب، يأتي مرتضى بخناقات وشتائم بسبب هزيمة ناديه، وعلى عينا كلنا إن الزمالك يخسر ويبقى وحش، بس الحقيقة على عينا برضو إن شخص واحد يبقى عايز ينسى الرأي العام فشل فريقه فيقرر يغلوش على حاجة حلوة حصلت في البلد، ويشوّه صورتها بما فعله مع المدير الفني البرتغالي إيناسيو».