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هل يعاقب الاتحاد الأوروبي باريس سان جيرمان بسبب نيمار؟

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هل يعاقب الاتحاد الأوروبي باريس سان جيرمان بسبب نيمار؟ هل يعاقب الاتحاد الأوروبي باريس سان جيرمان بسبب نيمار؟

التحرير

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أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسبانى، أنه جهز شكوى إلى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، لتقديمها فور انضمام النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال تيباس فى تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن انضمام نيمار إلى نادى العاصمة الفرنسية يعد مخالفًا لقواعد اللعب المالى النظيف، خاصة مع وصول قيمة الصفقة لـ222 مليون يورو هى قيمة كسر الشرط الجزائى فى عقده مع البارسا.

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,أضاف تيباس أن الشكوى الآن جاهزة ضد باريس سان جيرمان إذا كسر الشرط الجزائى، موضحًا أنه لا يمكن رفعها حاليًا وفقًا للتكهنات، وفي الوقت المناسب سيتم التعامل مع الوضع وقتها.

أشار رئيس رابطة الليجا أنه فى حال عدم استجابة الاتحاد الأوروبى للشكوى فإنه سيلجأ إلى المحاكم السويسرية، موضحًا أن الشكوى التى تم تجهيزها بناءً على طلب الرابطة دفاعًا عن حق أنديتها.

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