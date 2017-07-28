شرطة هامبورج: مرتكب حادثة الطعن من مواليد "الإمارات"

برلين - (د ب أ):

ذكرت شرطة مدينة هامبورج شمالى ألمانيا أن الرجل الذي قام، الجمعة، بطعن عدد من رواد أحد المحال التجارية في هامبورج فقتل شخصًا وجرح أربعة هو من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشرطة، الجمعة، أن الجاني في سن السادسة والعشرين.

وأردفت أن جنسية الجاني الذي ألقي القبض عليه ستعلن لاحقًا.

وذكرت الشرطة أنها كونت لجنة خاصة يشترك فيها عناصر من الشرطة الجنائية وأمن الدولة.

وتختص هيئة أمن الدولة بالجرائم ذات البواعث السياسية.

وواصلت الشرطة القول: "ما تزال التحقيقات جارية في جميع الاحتمالات، بما في ذلك التحقيق في مجال الأمن السياسي بالتحديد".

كان الجاني قام بعد ظه، الجمعة، بطعن رجل وجرح أربعة آخرين بأحد متاجر حي بارمبيك في هامبورج.