أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول في مباراة الأهلي ونصر حسين داي

Google+ Print
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول في مباراة الأهلي ونصر حسين داي التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول في مباراة الأهلي ونصر حسين داي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ونصر حسين داي الجزائري، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب السلام، في ثالث مبارايات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في إطار البطولة العربية.

وليد أزارو، مهاجم الأهلي كان قريبًا للغاية من الهدف الأول في الدقيقة 30، بعد تمريرة من حمودي، جعلته منفردًا لكنه اصطدم بالحارس والمدافع، ثم سدد الكرة من الوضع نائمًا لتمر ببطء شديد إلى الشباك لكن تدخل المدافع وحولها إلى ضربة ركنية قبل ملامسة الشباك.

شاهد أيضا

واستمرت محاولات الأهلي بتسديدة قوية من النيجيري جونيور أجاي، تصدى لها الحارس لترتد إلى حسين السيد الذي تابعها بعرضية أخرى خطيرة شتتها الدفاع في الدقيقة 41.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)