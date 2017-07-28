التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول في مباراة الأهلي ونصر حسين داي

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ونصر حسين داي الجزائري، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب السلام، في ثالث مبارايات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في إطار البطولة العربية.

وليد أزارو، مهاجم الأهلي كان قريبًا للغاية من الهدف الأول في الدقيقة 30، بعد تمريرة من حمودي، جعلته منفردًا لكنه اصطدم بالحارس والمدافع، ثم سدد الكرة من الوضع نائمًا لتمر ببطء شديد إلى الشباك لكن تدخل المدافع وحولها إلى ضربة ركنية قبل ملامسة الشباك.

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واستمرت محاولات الأهلي بتسديدة قوية من النيجيري جونيور أجاي، تصدى لها الحارس لترتد إلى حسين السيد الذي تابعها بعرضية أخرى خطيرة شتتها الدفاع في الدقيقة 41.