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«التعليم»: إصدار القرار المنظم لمدارس المتفوقين في العلوم قريبًا

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«التعليم»: إصدار القرار المنظم لمدارس المتفوقين في العلوم قريبًا «التعليم»: إصدار القرار المنظم لمدارس المتفوقين في العلوم قريبًا

التحرير

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها بصدد إصدار القرار الوزاري المنظم للقبول وشروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ذكرت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن إنشاء مدارس المتفوقين في يهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات التعليم التعاوني، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة، ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

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يذكر أن الدراسة في مدارس المتفوقين بدأت عام 2011 في مدرسة المتفوقين في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تليها إنشاء مدرسة المتفوقات بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة عام 2012، ثم في العام الدراسي (2015/2016) تم التوسع في إنشاء سبع مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في المحافظات التالية: منطقة برج العرب بالإسكندرية، ومدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، ومدينة طيبة بمحافظة الأقصر، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، مع الحرص على اتباع مواصفات موحدة لجميع مدارس المتفوقين، كما بدأت الدراسة في العام الدراسي (2016-2017) في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظتي الغربية والمنوفية.

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