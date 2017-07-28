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بكري: من يرفع الأسعار ويُتاجر في قوت الشعب «خائن»

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بكري: من يرفع الأسعار ويُتاجر في قوت الشعب «خائن» بكري: من يرفع الأسعار ويُتاجر في قوت الشعب «خائن»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، اليوم الجمعة، إنه لا تسامح مع من أهانوا القوات المسلحة أو تأمروا على الشرطة أو من أطلقوا شعارات «يسقط حكم العسكر»، واصفًا إياهم بـ«الخونة».

أضاف بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «من يعمل لمصلحته على حساب مصلحة الوطن خائن، ومن يُعرقل تنفيذ قرار خائن، ومن يرفع الأسعار ومن يُتاجر في قوت الشعب خائن».

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تابع عضو مجلس النواب، «نحن في فترة تاريخية صعبة، وتعرضنا لحالة فوضى بعد 25 يناير، ولكن الجيش دائمًا ما كان يتحمل، نختلف على الأشخاص ولكن لا نختلف على الوطن، واللي بيخون مرة هيخون مرات».

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التحرير

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