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محمد صبحي: أول أسباب الإرهاب أن هناك من ظُلموا ودخلوا السجون

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محمد صبحي: أول أسباب الإرهاب أن هناك من ظُلموا ودخلوا السجون محمد صبحي: أول أسباب الإرهاب أن هناك من ظُلموا ودخلوا السجون

التحرير

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قال الفنان محمد صبحي، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الحراك الثقافي والإعلام والتعليم وعلماء الدين هم الروافد الحقيقية لمكافحة ما يُصيب الوطن، لافتًا إلى أن العدو يستغل الجهل وغياب الوعي لتحقيق أهدافه الخبيثة ضد .

أضاف صبحي، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن مصر تتعرض لمؤامرة حقيقية، موضحًا أن أعداء كلمة «مؤامرة» من المثقفين والنخبة، لم يقرأوا التاريخ.

تابع: «ما يحدث ليس ذكاءً من المتآمر، بل غباء من المتآمر عليه، حيث إن الأخير لا يستطيع قراءة الصورة، ولا أتحدث عن الدولة، أتحدث عن الشعب والشباب، أنا مش متخيل إن في شاب يكسر ويخرب ويحرق ويقولك (تحيا مصر)».

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استكمل عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب: «الثورة معناها الحقيقي هو التغيير، وليس تغيير أشخاص فقط، بل تغيير كل شيء، وإذا كانت شيطانًا.. فهل الشعب ملائكة؟ لا بد من محاربة الإرهاب بتصليح عقولنا أولًا».

واصل: «أول أسباب الإرهاب أن هناك من ظُلموا ودخلوا السجون باسم الإرهاب، وهم في الحقيقة ارتكبوا شيئًا أبسط من ذلك، في ناس واقع عليها ظلم ومش متشافين، لا بد من معالجة ذلك أولًا حتى نشفي صدورًا كثيرة، أما من ثبت أنه أجرم فلا حوار معه».

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التحرير

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