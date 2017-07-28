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محافظ أسيوط يتفقد الوحدات الصحية ويأمر بتكثيف المتابعة الدورية لها

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يتفقد الوحدات الصحية ويأمر بتكثيف المتابعة الدورية لها

10:09 م الجمعة 28 يوليو 2017

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أسيوط - أسامة صديق:
أمر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، بمراجعة شاملة لموقف الوحدات الصحية الموجودة بنطاق المحافظة، وتكليف جميع رؤساء المراكز بتكثيف المتابعة اليومية لجميع الوحدات الصحية لضمان وجود خدمة طبية، وكذلك التأكيد من تواجد الأطباء وطواقم التمريض في وحداتهم لخدمة المرضى.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على الوحدات الصحية بمركز الفتح عقب لقائه أهالي قرية بصرة والاستماع إلى شكواهم من عدم تواجد الأطباء بالوحدة الصحية ونقص الخدمات، بحضور المهندس ياسر عمر وعبد الكريم زكريا، عضوي مجلس النواب، والدكتور عواد أحمد، سكرتير عام المحافظة المساعد، ونبيلة علي رئيس مركز الفتح، والعديد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ: إنه حريص على متابعة الوحدات الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمة، مشيرًا إلى احتياج هذه الوحدات إلى مجهودات كبيرة لتطويرها وانتظام العمل داخلها، مشدداً على تواجد الأطباء بالوحدات الصحية لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى.

فيما أوضح الدكتور محمد سيد مرزوق، وكيل مديرية الصحة، أن محافظة أسيوط بها 255 وحدة صحية ويوجد عجز في أطباء التكليف، حيث إن عدد أطباء التكليف هذا العام 90 طبيبًا فقط يجري توزيعهم على الوحدات الصحية، وكل طبيب يكلف لمدة يومين في الأسبوع في أكثر من وحدة صحية.

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مصراوي Masrawy

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