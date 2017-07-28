التعليم": إصدار القرار المنظم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا قريبًا

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد إصدار القرار الوزاري المنظم للقبول وشروط الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "الهدف من إنشاء تلك المدارس إيمانًا من الدولة بأحقية الطالب المصري في مكانته الطبيعية في دنيا العلوم والتكنولوجيا ومن خلال الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية، وحرصها الدائم والدؤوب على النهوض بالتعليم".

وأضافت أن المدارس ستقوم على رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاونى، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة، ومؤهلة للتعليم الجامعى، والبحث العلمى.

وأوضحت أن المدارس بها نظام دراسة ومناهج متخصصة، تعتمد في تنفيذها على أساليب البحث، والتقصي، والعمل في مجموعات سواء في مناهج العلوم الإنسانية، أو في منهج العلوم الطبيعية.

يذكر أن الدراسة في مدارس المتفوقين بدأت عام 2011 في مدرسة المتفوقين في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تليها إنشاء مدرسة المتفوقات بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة عام 2012، ثم في العام الدراسى 2015/2016 تم التوسع في إنشاء سبع مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في المحافظات التالية : الإسكندرية بمنطقة برج العرب، ومحافظة أسيوط بمدينة أسيوط، والأقصر بمدينة طيبة، ومحافظة البحر الأحمر بالغردقة، ومحافظة الإسماعيلية بالمجمع التعليمى، ومحافظة كفر الشيخ بمدينة كفر الشيخ، ومحافظة الدقهلية بمدينة جمصه)، مع الحرص على إتباع مواصفات موحدة لجميع مدارس المتفوقين.

وفي العام الدراسي 2016-2017 بدأت الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظتي (الغربية والمنوفية).