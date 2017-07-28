أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم": إصدار القرار المنظم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا قريبًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم": إصدار القرار المنظم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا قريبًا

09:48 م الجمعة 28 يوليو 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد إصدار القرار الوزاري المنظم للقبول وشروط الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "الهدف من إنشاء تلك المدارس إيمانًا من الدولة بأحقية الطالب المصري في مكانته الطبيعية في دنيا العلوم والتكنولوجيا ومن خلال الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية، وحرصها الدائم والدؤوب على النهوض بالتعليم".

وأضافت أن المدارس ستقوم على رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاونى، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة، ومؤهلة للتعليم الجامعى، والبحث العلمى.

وأوضحت أن المدارس بها نظام دراسة ومناهج متخصصة، تعتمد في تنفيذها على أساليب البحث، والتقصي، والعمل في مجموعات سواء في مناهج العلوم الإنسانية، أو في منهج العلوم الطبيعية.

يذكر أن الدراسة في مدارس المتفوقين بدأت عام 2011 في مدرسة المتفوقين في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تليها إنشاء مدرسة المتفوقات بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة عام 2012، ثم في العام الدراسى 2015/2016 تم التوسع في إنشاء سبع مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في المحافظات التالية : الإسكندرية بمنطقة برج العرب، ومحافظة أسيوط بمدينة أسيوط، والأقصر بمدينة طيبة، ومحافظة البحر الأحمر بالغردقة، ومحافظة الإسماعيلية بالمجمع التعليمى، ومحافظة كفر الشيخ بمدينة كفر الشيخ، ومحافظة الدقهلية بمدينة جمصه)، مع الحرص على إتباع مواصفات موحدة لجميع مدارس المتفوقين.

وفي العام الدراسي 2016-2017 بدأت الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظتي (الغربية والمنوفية).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التعليم" تعلن شروط القبول في وظائف مديري ومعلمي المدارس اليابانية​

    أخبار

  • التعليم: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة مدمجين بمدارس التعليم العام

    أخبار

  • بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور "رياض الأطفال" أمام محافظة الجيزة

    أخبار

  • التعليم: توقيع القرض الياباني الخاص بتوسيع مشروع المدارس اليابانية

    أخبار

إعلان

9c6c5dea28.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق