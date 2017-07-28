المندوب الروسي بالأمم المتحدة: العالم يواجه تحديات غير مسبوقة

نيويورك - (أ ش أ):

أكد المندوب الروسي الجديد لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا إن العالم يواجه "تهديدات وتحديات غير مسبوقة"، مشددًا في الوقت ذاته على التزام بلاده بحقوق الإنسان.

وقال نيبينزا - الذي قدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، حسبما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إن روسيا - بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن - ستواصل المساهمة البناءة في حل تلك التحديات جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي".

بدوره، شدد جوتيريش على أهمية "التعاون الفعال" بين الأمم المتحدة وروسيا ، مشيدا بالسفير الروسي الراحل لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي توفي في فبراير الماضي، واصفا إياه بأنه دبلوماسي "بارع".

وقال نيبينزا - في وقت لاحق أمام اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإرهاب - إن العالم بحاجة إلى التعاون من أجل مكافحة المتطرفين والجماعات المتطرفة، وخاصة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".