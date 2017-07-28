بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بكبائن ستانلي

الاسكندرية - محمد عامر:

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أعمال التطوير التي جرت بكبائن ستانلي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

شهد الافتتاح إقامة حفل على الشاطئ للفنان محمد الحلو والطفل أحمد السيسي والمايسترو شريف عزت، ومعه عرض للجيت سكي وتقديم فلكلور شعبي .

وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة، والمصايف بالإسكندرية، إن أعمال التطوير بالكبائن المنشأة عام 1932، تمت بالتعاون مع كل من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث راعت الحفاظ على الطابع الأندلسي لها، والمستوحى من حدائق الأندلس.

وأعرب الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بالانتهاء من أعمال تطوير الكبائن ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، مشيدًا بالجهد المبذول للحفاظ على الشكل الجمالي، والبعد التراثي لها، فضلاً عن تعاون الجميع، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمستأجري الكبائن وزائري الشاطئ.

وتحتفل الإسكندرية بعيدها القومى يوم 26 يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق خروج الملك فاروق من مصر من قصر رأس التين بالإسكندرية مستقلا اليخت الملكي "محروسة"، متجهًا إلى إيطاليا عام 1952.

كانت عروس البحر المتوسط، بدأت الاحتفالات، الأربعاء الماضي، بتنظيم موكب شعبي بالحناطير من المنتزه وحتى القلعة، تلاه احتفال رسمي بمسرح سيد درويش "دار الأوبرا"، بحضور المحافظ ونائبته وعدد من القناصل.