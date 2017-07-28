سموحة يتعاقد مع عمرو طارق في صفقة انتقال حر

التحرير

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أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي مسوحة، عن تعاقده مع المدافع عمرو طارق، في صفقة إنتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فرج عامر لـ«التحرير»: "نجحنا في إتمام التعاقد مع عمرو طارق، لمدة 3 سنوات، وسعداء باتمام الصفقة وأنهينا الاتفاق مع اللاعب في صفقة انتقال حر".

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جدير بالذكر أن سموحة أعلن مؤخرًا عن تولي المدرب التشيكي فرانز ستراكا تدريب الفريق خلال الموسم المقبل ليكون خلفًا لمؤمن سليمان والذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وكان عمرو طارق انضم لإنبي في الصيف الماضي لمدة 3 سنوات، بعد أن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي دون أن يلعب أي مباراة.