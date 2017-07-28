أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البرلمان يعد قانونا لربط حسابات مواقع التواصل بـ«الرقم القومي»

Google+ Print
البرلمان يعد قانونا لربط حسابات مواقع التواصل بـ«الرقم القومي» البرلمان يعد قانونا لربط حسابات مواقع التواصل بـ«الرقم القومي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن «عملية ضبط مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة حتمية، مما يوجب على المُشرع التدخل، حيث أن الجميع أصبح يعاني من الاستعمال السيء لهذه الوسائل التكنولوجية».

أضاف الشريف، خلال مداخلة عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أنه «لابد أن يكون كل حساب بمواقع التواصل معلوم المصدر، وذلك عن طريق ربطه بالرقم القومي للمواطن»، لافتًا إلى أن المجتمع عاني في السابق من خطوط الهواتف المحمولة، حتى تم تسجيلها باسم المالك.

شاهد أيضا

تابع عضو مجلس النواب، أنه يتم دراسة أطروحات حول مشروع القانون، وذلك لتحويله لحيز التنفيذ، مشدّدًا على أن ذلك لا يتعارض مع الحرية التي تكفلها الدولة لمواطنيها، مستكملًا: «هنا فرق كبير بين الحرية وإساءة استغلالها وارتكاب جرائم في حق آخرين، ما يوجب تدخل البرلمان».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)