المتهم الثالث في سرقة "صرافة عابدين": "شاهدنا فيلم أجنبي فاعتقدنا أننا سننجح"

كتب - فتحي سليمان:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على متهم ثالث في عصابة "Heat" لتورطه في واقعة سرقة شركة صرافة عابدين.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم يدعى "ماجد س." 28 سنة، وتم ضبطه داخل شقة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وأمام المقدم حسام العشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، قال المتهم إن زعيم العصابة "بيشوي" أغراه بعملية السطو، وأوهمه أنه سيحقق أحلامه عقب تنفيذ عمليات سطو مسلح على شركات صرافة على طريقة روبرت دي نيرو، وشريكه فال كيلمر في فيلم "heat".

أضاف المتهم أنه وشريكيه بيشوي وسعيد نفذوا عملية سطو مسلح بالجيزة منذ عام، وحصل على مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه أسس به مركزا للدروس الخصوصية، وتعليم اللغات الأجنبية.

"لخدمة الناس والمجتمع" .. هكذا برر المتهم جريمته قائلاً: "كان لدي حلم ولم يكن معي أموال فوافقت على عرض بيشوي بالسرقة".

وتابع: "قولت هسرق مرة وبعدها أتوب وفعلاً التزمت وربنا كرمني والمركز التعليمي كان بيجيب دخل كويس وقررت أتجوز وأربي عيالي من الحلال".