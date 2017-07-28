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قبل تطبيقه.. وزير التموين يعقد مؤتمرًا لكشف تفاصيل قرار تحرير سعر الدقيق

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مصراوي Masrawy

قبل تطبيقه.. وزير يعقد مؤتمرًا لكشف تفاصيل قرار تحرير سعر الدقيق

08:33 م الجمعة 28 يوليه 2017

قبل تطبيقه.. وزير التموين يعقد مؤتمرًا لكشف تفاصيل قرار تحرير سعر الدقيق

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة غدًا للإعلان عن تفاصيل قرار تحرير سعر الدقيق المخصص لانتاج الخبز المدعم.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور كافة الشركاء من مطاحن القطاع العام والمطاحن التموينية الخاصة وأصحاب المخابز.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن منتصف الشهر الجاري، التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس المقبل، وتطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز وتقليص الهدر ويوفر 8 مليار من المال العام .

وذكرت الوزارة، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضا؛ ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.

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