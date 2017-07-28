علماء الإسكندرية: علينا مسئولية عظيمة تجاه الله والوطن

الإسكندرية - (أ.ش.أ):

قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: إن علماء الأوقاف بالمحافظة أكدوا على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق جميع أبناء المجتمع تجاه الله والوطن، وواجب كل فرد منا نحو تحمل تلك الأمانة العظيمة.

وأوضح العجمي، في بيان اليوم الجمعة، أن الشريعة الإسلامية جعلت الإنسان مَسؤولا وحملته الأمانة والحفاظ عليها ورعايتها، وجعلت ذلك له تكريمًا وتشريفًا إن أحسن القيام بأعبائها وأدى حقَّها، نعم خليفة في الأرض من أجلِ عمارتها بطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، والعمل الصالح والإحسان إلى الخلق، ورتب على ذلك الدرجات العلية والمقامات السنية في الحياة الدنيا مِن الحياة المطمئنة السعيدة، والفلاح والفوز في العقبى.

وأضاف: "لقد جعل الإسلام الإنسان مسؤولاً منذ بلوغه سن التكليف؛ وهو الرابعة أو الثالثة عشرة، ويَستمر ذلك التكليف ما دام القلب ينبض والعقل يعمل حتى يفارق هذه الدنيا ويرحل عنها؛ والتكليف والمسؤولية لا يسقطان عن الإنسان ما دام عقله حاضرًا، وفي جسده روح ويتنفس".

وتابع " وإن مسؤولية حمل الأمانة والحفاظ عليها لا يقتصر على التكاليف الشرعية والعبادات المفروضة والشعائر التعبدية؛ كالصلاة والحج والصيام والزكاة، بل تشمل علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أيضا، وتعامله مع الخلق أجمعين على أساس العدل والرحمة والهداية؛ فالإنسان مسؤول عن تصرفاته وأعماله تجاه ربه وتجاه الآخرين".

وقال العجمي: "إن قدوتنا في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والصعوبات هو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن يتأمل مسيرته الطيبة المباركة في تعامله وصبره ودعوته، وفي حلمه وجهاده وتحمله، وسائر ما تميز به مِن أخلاق وآداب، وشمائل وصفات، يجد أنه المثال الحي، والقدوة الصالحة، في تحمل الأمانة ورعايتها، وأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان على قدرِ المسؤولية".

واختتم العجمي حديثه بالتأكيد على أنه من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية والدينية، أن ندافع عن حماية المسجد الأقصى، فنحن نمتلك أقوى أسلحة الدفاع، وهو اللجوء إلى الله بالدعاء، فتلك أمانة في أعناقنا ويجب علينا حماية مقدساتنا، وليعلم الجميع أن عاقبة الاعتداء على حقوق ومقدسات الآخرين وخيمة، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الأمم.