أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الإسماعيلي يضم 23 لاعبًا لقائمة دورة تبوك

Google+ Print
الإسماعيلي يضم 23 لاعبًا لقائمة دورة تبوك الإسماعيلي يضم 23 لاعبًا لقائمة دورة تبوك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر عن قائمة الفريق التى ستغادر الإسماعيلية غدًا إلى ، من أجل للمشاركة بفاعليات دورة تبوك الدولية الثانية التي تقام في السعودية وتنطلق 31 يوليو الجاري، وتنتهى فعالياتها يوم الأحد الموافق 6 أغسطس.

وضمت قائمة الفريق 23 لاعبًا هم:

شاهد أيضا

محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – يوسف منصور – محمد عمار – بهاء مجدى – باهر المحمدى – احمد هانى – حسنى عبد ربه – محمود متولى – عمر الوحش – محمد فتحى – عماد حمدى – نادر رمضان – عمر جمال – ابراهيم حسن – وجية عبد الحكيم – محمد عبد السميع – كريم بامبو – دييجو كالديرون – موسى كمارا .

ومن المقرر أن يشارك في البطولة اتحاد جدة السعودي، الشباب السعودي، الوطني السعودي، الإسماعيلي، الصفاقسي التونسي، إسبانيول الإسباني.
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة