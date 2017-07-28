الإسماعيلي يضم 23 لاعبًا لقائمة دورة تبوك

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كشف الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر عن قائمة الفريق التى ستغادر الإسماعيلية غدًا إلى السعودية، من أجل للمشاركة بفاعليات دورة تبوك الدولية الثانية التي تقام في السعودية وتنطلق 31 يوليو الجاري، وتنتهى فعالياتها يوم الأحد الموافق 6 أغسطس.

وضمت قائمة الفريق 23 لاعبًا هم:

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محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – يوسف منصور – محمد عمار – بهاء مجدى – باهر المحمدى – احمد هانى – حسنى عبد ربه – محمود متولى – عمر الوحش – محمد فتحى – عماد حمدى – نادر رمضان – عمر جمال – ابراهيم حسن – وجية عبد الحكيم – محمد عبد السميع – كريم بامبو – دييجو كالديرون – موسى كمارا .

ومن المقرر أن يشارك في البطولة اتحاد جدة السعودي، الشباب السعودي، الوطني السعودي، الإسماعيلي، الصفاقسي التونسي، إسبانيول الإسباني.

