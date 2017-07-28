«صالح» يعود لتشكيل الأهلي و«أزارو» يقود الهجوم أمام نصر حسين داي

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض به مباراة نصر حسين داي الجزائري، في ثالث مبارايات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في إطار البطولة العربية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باسم علي، رامي ربيعة، محمد نجيب، حسين السيد.

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خط الوسط: أكرم توفيق، حسام غالي، صالح جمعة.

خط الهجوم: جونيور أجاي، أحمد حمودي، وليد أزارو.

وجاء على دكة البدلاء:

أحمد عادل عبد المنعم، رامي ربيعة، عمرو بركات، كريم نيدفيد، إسلام محارب، عمرو جمال، عماد متعب.

