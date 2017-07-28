الفيصلي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بـ«العلامة الكاملة»

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نجح فريق الفيصلي الأردني، في تحقيق الفوز على نظيره الوحدة الإماراتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية.

تقدم الوحدة في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب مراد باتنا، قبل أن يعادل الفريق الفيصلي النتيجة في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب لوكاس سيمون، ثم عزز الفيصلي النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة عن طريق اللاعب أكرم الزوي.

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وبهذا الفوز رفع الفريق الأردني رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الأول، وينجح في التأهل إلى دور نصف النهائي، فيما تذيل فريق الوحدة ترتيب المجموعة دون أي رصيد.