مرتضى منصور: وسائل الإعلام لعبت دورًا في إفساد العلاقة مع إيناسيو (فيديو)

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن وسائل الإعلام لعبت دورًا في إفساد العلاقة مع البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني السابق للفريق، موضحًا أن هناك أكاذيب خرجت بأنه تم إحتجاز البرتغالي.

وأضاف منصور، أن العلاقة بين الزمالك وإيناسيو، انتهت وتم فسخ العقد بالتراضي دون أي مشاكل.

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ووجه رئيس القلعة البيضاء حديثه للمتربصين بنادي الزمالك، بأن الفريق لن يقع أبدًا، وأن ابن النادي لا يتآمر عليه، موضحًا أن هناك متربصين بالنادي ادعوا أننى أعطيت طارق يحيى تشكيل الشوط الأول في مباراة العهد اللبناني، مشددًا على أن هذا كذب، منوهًا على أن إيناسيو هو من وضع التشكيل الخاص بالمباراة.