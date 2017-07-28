«غالي وحمودي» ضمن التشيكلة المثالية للجولة الثانية في البطولة العربية

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أعلن الحساب الرسمي للبطولة العربية للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، التشكيلة المثالية للجولة الثانية في دور المجموعات من البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة بين 22 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.

وضمت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من الأهلي، بجانب لاعبين من فرق العهد اللبناني والفتح المغربي والفيصلي الأردني ولاعب من الترجي التونسي والهلال السعودي.

حيث جاءت التشكيلة كالتالي.

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حراسة المرمي: معتز ياسين (الفيصلي الأردني).

خط الدفاع: إبراهيم الزواهرة (الفيصلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وحسين دقيق (العهد) .

خط الوسط : حسام غالي وأحمد حمودي (الأهلي) وأيوب سكومة (الفتح) وأحمد زريق (العهد) وعبد الكريم القحطاني (الهلال).

خط الهجوم: أنيس بدري (الترجي) ومحمد فوزير (الفتح).