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«غالي وحمودي» ضمن التشيكلة المثالية للجولة الثانية في البطولة العربية

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«غالي وحمودي» ضمن التشيكلة المثالية للجولة الثانية في البطولة العربية «غالي وحمودي» ضمن التشيكلة المثالية للجولة الثانية في البطولة العربية

التحرير

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أعلن الحساب الرسمي للبطولة العربية للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، التشكيلة المثالية للجولة الثانية في دور المجموعات من البطولة التي تستضيفها في الفترة بين 22 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.

وضمت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من الأهلي، بجانب لاعبين من فرق العهد اللبناني والفتح المغربي والفيصلي الأردني ولاعب من الترجي التونسي والهلال السعودي.

حيث جاءت التشكيلة كالتالي. 

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حراسة المرمي: معتز ياسين (الفيصلي الأردني). 

خط الدفاع:  إبراهيم الزواهرة (الفيصلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وحسين دقيق (العهد) .

خط الوسط : حسام غالي وأحمد حمودي (الأهلي) وأيوب سكومة (الفتح) وأحمد زريق (العهد) وعبد الكريم القحطاني (الهلال).

خط الهجوم: أنيس بدري (الترجي) ومحمد فوزير (الفتح).

التشكيلة المثالية للجولة الثانية من البطولة العربية

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التحرير

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