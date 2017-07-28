وزير الزراعة: نحن مع الفلاح في مركب واحد

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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه «من أجل زيادة الإنتاجية فإما أن يكون هناك توسع أفقي عن طريق استصلاح أراضي جديدة، وإما عن طريق توسع رأسي، من خلال استنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية، وملائمة للتغيرات المناخية المحتملة».

أضاف عبد الدايم، خلال مداخلة عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أن «البحوث الزراعية حاليًا تسير في الاتجاه الثاني، وهو استنباط أصناف جديدة»، موضحًا أن إنتاجية محصول القمح أصبحت تزيد عامًا عن الذي يسبقه، لافتًا إلى أن متوسط إنتاج الفدان تجاوز هذا العام 19 إردب، في حين أنه كان العام الماضي 18.6 إردب.

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تابع: «إحنا والفلاح في مركب واحد، ولابد من تشجعيه، إحنا بلد زراعي، وسنظل كذلك، وسنرى نهضة زراعية إن شاء الله، وهناك طفرة في زيادة إنتاجية المحاصيل، ونحارب من أجل التصدي للاعتداء على الأرض الزراعية، ونحاول إضافة مساحات جديدة لهذه الرقعة».