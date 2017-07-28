تشغيل أول قطار نقل حاويات بين ميناءي العين السخنة والإسكندرية بعد توقف عامين

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أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، تشغيل أول قطار لنقل البضائع محمل بالحاويات بين ميناءي العين السخنة والإسكندرية، بعد توقفه اكثر من عامين، وتصل حمولة القطار إلى ١٢٠٠ طن.

وصرح المهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة، بأنه تم وضع خطة طموحة حتى عام 2022؛ لزيادة حجم المنقول من البضائع على خطوط السكك الحديدية إلى نحو ٢٥ مليون طن سنويا، والمستهدف خلال العام الحالي نحو 6 ملايين طن، بزيادة نحو 2 مليون طن عن العام الماضي.

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وأضاف أن الهيئة تشتري حاليًا 100 جرار، ضمن خطتها للارتقاء بقطاع نقل البضائع، إضافة إلى تجديد السكك وإنشاء وصلات جديدة؛ لخدمة نقل البضائع، إضافة إلى تطوير نظم الإشارات؛ لزيادة عوامل الأمان في مسير القطارات.