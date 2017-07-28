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بكري: الصمت تجاه ما يحدث للفلسطنيين عار ومذلة

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بكري: الصمت تجاه ما يحدث للفلسطنيين عار ومذلة بكري: الصمت تجاه ما يحدث للفلسطنيين عار ومذلة

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها في حق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى سقوط شهدين جديدين اليوم الجمعة، أثناء دفاعهما عن المسجد الأقصى وشرف الأمة جمعاء. 

أضاف بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن «قوات الاحتلال حاصرت أهلنا بالقدس والأقصى، وأرسلت رسالة تحدي إلى الجميع، فأي عارِ وأي خزي ومذلة نعيشها في ظّل هذا الصمت؟».

تابع عضو مجلس النواب، «الاحتلال الصهيوني يمارس كل أنواع الإجرام والإرهاب في حق شعب أعزل، هل من مغيث لفلسطين وشعبها العظيم؟ هل من موقف حاسم ورد قاطع في المواجهة؟ أهل فلسطين سيظّلوا صامدين مدافعين عن شرف الأمة كما العهد».

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واصل: «أين من صدعوا عقولنا بالدفاع عن حقوق الإنسان؟ أين التنظيمات التي كانت تدعي أنها تريد تطبيق الشريعة وتدافع عن الدين؟ أين هؤلاء الخونة؟ أين الإخوان وداعش وأنصار بيت المقدس من المسجد الأقصى؟».

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التحرير

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