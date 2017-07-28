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أمين صندوق «المحامين»: النقابة لن تصعد ضد «حكم أبو كبير»

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أمين صندوق «المحامين»: النقابة لن تصعد ضد «حكم أبو كبير» أمين صندوق «المحامين»: النقابة لن تصعد ضد «حكم أبو كبير»

التحرير

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أكد يحيي التوني، أمين الصندوق بنقابة المحامين، أن النقابة كلفت عددًا من المحامين بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات أبو كبير بمعاقبة 7 محامين بالشرقية بالسجن المشدد من سنة إلى 5 سنوات لإدانتهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير.

وقال التونى فى تصريح خاص لـ"التحرير"، إن نقابة المحامين لن تصعد ضد الحكم، وسوف يقومون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن نقابة المحامين تحترم القانون، متمنيًا أن يتم إلغاء الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض، رافضا فكرة الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة للتصعيد، لأنها لن تحل الأزمة.

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وقضت "جنايات الزقازيق" الدائرة السابعة جنايات أبو كبير، برئاسة المستشار زكي العتريس، وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم ومحمد التوني بالسجن لمدة 5 سنوات لمحام وسنتين لـ4 آخرين، وسنة لاثنين وبراءة اثنين آخرين في واقعة احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير، وتعطيل موظف عام عن العمل.

وكانت النيابة العامة قد قامت بضبط وإحضار تسعة محامين وحبسهم على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل سير العمل وحجز أعضاء نيابة أبوكبير والتعدي على موظف المحكمة أثناء تأدية عمله، وتدخلت النقابة العامة، وتم إخلاء سبيلهم حتى تم تقديمهم للمحاكمة وترافع عنهم النقب سامح عاشور ومنتصر الزيات، وعدد كبير من محامى أبو كبير والزقازيق، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم حيث صدر الحكم المتقدم.

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التحرير

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