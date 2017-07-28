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البنتاجون: الجيش الأمريكى اكتشف إطلاق صاروخ بالستي من كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

البنتاجون: الجيش الأمريكى اكتشف إطلاق صاروخ بالستي من

07:40 م الجمعة 28 يوليو 2017

البنتاجون: الجيش الأمريكى اكتشف إطلاق صاروخ بالستي من كوريا الشمالية

واشنطن - ( د ب أ ):
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن كوريا الشمالية اطلقت، الجمعة، صاروخًا باليستيًا.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية إن الجيش الأمريكى اكتشف عملية الاطلاق ويقوم بتقييمها قبل تقديم تفاصيل إضافية.

وقد أدت تجارب كوريا الشمالية لقنبلتين نوويتين وعمليات إطلاق لصواريخ مختلفة إلى زيادة حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية منذ بداية العام الماضي.

وأجرت كوريا الشمالية في الرابع من شهر يوليو الجارى اختبارًا على صاروخ عابر للقارات والذى، وفقا للمحللين، جعلها تقترب خطوة من امتلاك القدرة على إطلاق صاروخ يمكن أن يضرب الولايات المتحدة.

تأتى التجارب الصاروخية الكورية الشمالية انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الامن الدولي وفي ظل الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد تعهد في وقت سابق من الشهر الجارى باجراء المزيد من التجارب بعد أن وصفت الولايات المتحدة اختبار الصاروخ الباليستى العابر للقارات بأنه "تصعيد جديد".

ووافق مجلس الشيوخ الامريكى، أمس الخميس، على مجموعة عقوبات جديدة تستهدف كوريا الشمالية.

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