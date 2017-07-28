الحاجة سميرة: هتبرع بفلوسي لمصر.. عايزة الرئيس يبعت ياخدني

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جدّدت الحاجة «سميرة»، اليوم الجمعة، رغتبها في التبرع بكامل ثروتها لصدنوق «تحيا مصر»، دعمًا للدولة.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، إنها منذ عام مضى، أعلنت نيتها التبرع بثروتها دعمًا لمصر، لافتة إلى أنها لم تنجح في الوصول للجهة التي تمنحها المال.

أضافت: «أنا آسيت في حياتي وتعبت، وكل تعبي ده أقل من تعبي دلوقتي عشان أوصل للرئيس وأخلص نفسي من الفلوس».

تابعت: «فلوسي حلال وطاهرة ومفيش فيها مليم حرام، ده تعبي وشقاية وقولت هديه لبلدي وللرئيس وهوصيه وصية يبقى يعملهالي لما أموت».

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واصلت: «أنا بحب الرئيس أوي، وعايزاه يسمع كلامي ويبعت ياخدني، وأنا مستعدة أروح وأتبرع بفلوسي، هو الرئيس هياخد حاجة يحطها في جيبه؟».