تعرف على أمثل طريقة للتعامل مع «بلطجة السائقين»

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منذ ارتفاع أسعار الوقود وحتى قبل ذلك، وخلافات ومشاحنات الركاب مع السائقين لا تنتهي، فهذا يرفع الأجرة، وثانٍ يغير خط سيره هربًا من لجان المرور، وثالث لا يريد أن يكمل طريقه إلى آخر محطة، وغيرهم يرفع صوت الكاسيت إلى درجة مستفزة لا يحتملها أحد، وخامس يتسابق على الطريق غير عابئ بالركاب الذين معه، وآخر يتخبط على المطبات أو يوقف السيارة بشكل مفاجئ فى آخر لحظة، وفى كل هذه الحالات لا يجد المواطن حيلة لمحاسبة السائق، أو اتخاذ إجراء ضده، ويعد مجرد طلب الالتزام منه بمثابة جريمة تعرض الراكب للشجار والتشاحن، إلا أن واقعة تشاجر أخيرة على ذلك النحو حظيت باهتمام إعلامي وأمنى ألا وهى واقعة "أتوبيس التجمع الأول".

ففى الواقعة التى انتشرت وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، قرر سائق بشركة نقل جماعى خاصة، إنزال من تبقى من الركاب بمنطقة الزهراء دون إيصالهم إلى منطقة التجمع الأول، وهو ما تسبب فى تشاحن أجبر خلاله السائق طالبتين على النزول من الأتوبيس، وقامتا بتصويره، واتهمتاه بتهديدهما بشفرة حادة، والتعدى عليهما بالسباب جراء مطالبتهما بإكمال خط السير المعتاد حتى محطتهما.

اهتمام بالواقعة بسبب «السوشيال ميديا»

هناك عشرات إن لم تكن مئات الوقائع المشابهة لم يقف عندها أحد، لكن نشر الفتاة المتضررة من الموقف تفاصيله على موقع التواصل الاجتماعى كان له صدى واسع، نقلته عنها القنوات الفضائية،

ليكون الاهتمام دافعًا لها لتحرير محضر بالواقعة، لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتحدد هوية السائق، وتلقي القبض عليه، وتحيله إلى النيابة العامة للتحقيق، التى أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه، فى حين شككت الرواية الأمنية فى رواية الفتاة بتهديد السائق لهما بشفرة حادة، وأكدوا اقتصار الواقعة على عدم إتمام الرحلة إلى نهايتها وإجباره الفتاتين على النزول من الأتوبيس دون الوصول إلى وجهتهما.

تفاصيل مشاجرة «يارا» مع سائق الأتوبيس

أجرت الطالبة الجامعية صاحبة المشاحنة، وتُدعى يارا، مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" يوضح اعتداء أحد السائقين بشركة نقل جماعى عليها لإجبارها على النزول دون استكمال خط سيرها، وأكدت تحريرها محضرا بقسم شرطة أول مدينة نصر، وتمت إذاعة الفيديو الذى نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لسرعة تحديد السيارة وضبط قائدها واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والحازمة حياله لإشعار جمهور الركاب من المواطنين بالأمن والطمأنينة -حسب البيان الأمني- وتم القبض على السائق "محمد.ت" 32 سنة، سائق بالنقل الجماعى التابعة للشركة الإنجليزية، واشتكت الفتاة من رفع الأجرة، ورغم ذلك أصر السائق على إنزالها وراكبة أخرى بالقرب من منطقة زهراء مدينة نصر دون استكمال خط السير، وعند اعتراضهما على عدم النزول حدثت مشادة كلامية بينهما وبين سائق السيارة، تطورت إلى تلاسن بالسب والشتم والألفاظ، قام على أثرها السائق بتمزيق اليافطة المدون عليها "التجمع الأول "من اللافتة الأمامية المعلقة خارج الأتوبيس والموضح بها خط سيره.

وحمل المحضر رقم 36419 لسنه 2017 م جنح مدينة نصر أول، واعترف السائق أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة، وأكد البيان الأمنى عدم صحة الاتهام المتعلق بحمل السائق شفرة حلاقة لتهديد الراكبتين على النزول من الأتوبيس، وأنه فقط مزق اللافتة المدون عليها "التجمع الأول" فى محاولة لإخفاء هوية السيارة خشية من شكايته، والإبلاغ عنه لدى الشركة الإنجليزية المالكة للأتوبيس المشار إليه، وهى شركة خاصة ضمن النقل الجماعى المملوكة للأهالى، والتى تخرج ولايتها عن اختصاص ومهام إدارة شرطة النقل العام.

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الأرقام الساخنة للمرور

وفى سياق المشاحنات مع السائقين والبحث عن منجد وحل للتدخل السريع، فإن الإدارة العامة للمرور، خصصت عدة أرقام ساخنة لتلقى البلاغات والشكاوى وسرعة التعامل معها تتمثل فى 01155554444- 136 للإغاثة السريعة بالقاهرة، و01205344444 للإغاثة السريعة بالجيزة، ورقم 114 غرفة عمليات الجيزة للإغاثة، و01221110000 للإبلاغ عن مضايقات السياس، وحوادث الطرق، والسيارات المعطلة.

خبير مرور: «اللى يعاتب سائق غلطان»

وفى ذلك السياق نصح اللواء سيد عثمان، مساعد مدير أمن القاهرة للإعلام سابقًا، المواطنين بالتقدم ببلاغ أو شكوى رسمية عبر خطوط المرور الساخنة، للإبلاغ عن تجاوزات ومخالفات السائقين، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل الأمنى مع الموقف، إذ يتم رفع البلاغ مباشرة إلى قسم المرور الذى تتبعه منطقة الشكوى أو مباحث المرور بها، والفحص والتدخل لاتخاذ الإجراء الرسمي.

وأكد "عثمان" أن الإجراء الرسمي هو الأفضل على الإطلاق فى التعامل مع التجاوزات، لأنه يكون صارما ورادعا، ولا يفتح مجالا للمناوشات واللغط وتعريض الشخص نفسه لسوء المعاملة أو تعد لفظى أو غيره"، قائلًا: "اللى يدخل فى جدال مع سائق غلطان، لأنه لن يصل إلى نتيجة، والمتجاوز عادة يُعمِل سياسة فرض السيطرة والأمر الواقع".

وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه الركاب فى الوقت الحالى هى زيادة الأجرة، ومغالاة بعض السائقين فى فرض زيادة من عندياتهم أكثر من المقررة، بينما يتم وضع التعريفات الجديدة عن طريق المحافظة التابع لها خط سير المركبة، والتى تحدد الزيادة بناء على المسافة مقرونة بارتفاع سعر الوقود، ويفترض أن فى كل محافظة إدارة كاملة مسؤولة عن متابعة مخالفات الأجرة المقررة، واتخاذ إجراء ضد المتجاوز.

تعرف على عقوبات مخالفات السائقين

وحدد قانون المرور الجديد قيمة مخالفات السائقين كالتالي: عدم ربط حزام الأمان: 100- 300 جنيه، استخدام المحمول في أثناء القيادة: 100 - 300 جنيه، السير عكس الاتجاه: 1000 - 3000 جنيه، الانتظار في الممنوع: سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر، فك الكلابش بمعرفتك أنت: 200- 1000 جنيه، ارتكاب أفعال فاضحة في السيارة: لا تقل عن 300 جنيه.

ومخالفة الامتناع عن نقل الركاب (للأجرة): من 300 إلى 1500 جنيه، ومخالفة طلب أجرة أكثر من المقرر: 300 إلى 1500 جنيه، وعدم استخدام الخوذة لراكبى الدراجات النارية: لا تقل عن 100 جنيه.