لافروف وتيلرسون يبحثان الرد الروسي على الخطوات الأمريكية ضد موسكو

موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الإجراءات الجوابية الروسية تجاه الأملاك الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن لافروف أكد لنظيره الأمريكي أن القرار بضرورة مطابقة عدد موظفي الممثليات الدبلوماسية الروسية والأمريكية وإغلاق اثنين من المرافق التابعة للسفارة الأمريكية في روسيا؛ جاء بسبب الخطوات العدائية من قبل واشنطن.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الروسي أوضح أيضًا أن العقوبات الأمريكية بحق روسيا غير قانونية، مثلها مثل طرد الدبلوماسيين الروس ومصادرة الأملاك الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن لافروف شدد على أن موسكو قامت بكل ما يمكن من أجل تحسين العلاقات مع واشنطن، وكانت تتحلى بضبط النفس ردًا على الخطوات الأمريكية.