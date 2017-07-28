مصراوي Masrawy

بعد 10 أيام.. عمال نظافة الجامعة الأمريكية ينهون اعتصامهم: "تعرضنا للتهديد" 05:04 م الجمعة 28 يوليو 2017

الجامعة الأمريكية

كتبت- مادي غيث:أنهى عمال النظافة بالجامعة الأمريكية، اعتصامهم الذي دام 10 أيام، للاحتجاج على قرار الجامعة بالاستغناء عنهم.وقال العمال في بيان اليوم الجمعة، إن "الجامعة استخدمت كل وسائل الترهيب والتهديد من أجل إكراهنا على كسر اعتصامنا وعلى القبول بتسوية أوضاعنا بالشروط المجحفة التي فرضتها".وأردف العمال أن "الإدارة وجهة لهم إنذارًا غير قانونياً عن طريق الرسائل النصية عبر الهاتف في منتصف ليل يوم الأربعاء الماضي، كما منعت الكثير من العمال المعتصمين من الدخول إلى الجامعة صباحًا، وسحبت من الكثير منهم بطاقات التعريف الشخصي وأوقفت خدمات النقل"، مشيرين إلى أن الإدارة تقدمت ببلاغٍ ضد 50 عاملًا في قسم شرطة التجمع الخامس، زاعمين تعديهم على ملكية الجامعة.وأعلن المحتجون في بيانهم، أنه بعد ساعات نقاش طويل توصلوا إلى اتفاق، تم الموافقة بموجبه على فض الاعتصام، ولكن بعد سحب الإدارة بلاغاتها ضدهم، على أن يتم التفاوض بعد ذلك على شروط إنهاء العلاقة و المخالصة.وأشار العمال، إلى أن "الجامعة نكثت بعهودها تجاههم، حيث أصرت ألا تتنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم حتى يفضوا الاعتصام، والخروج من الجامعة، وتم النقاش معهم حول شروط المخالصة، وطرحت إدارة الجامعة عليهم وثيقة مخالصة مصاغة من دون أي ضمانات للعامل، و لم تكن مطروحة للنقاش وأنه ليس أمامهم سوى القبول بشروطهم".وكانت إدارة الجامعة الأمريكية، قررت عدم تجديد عقود العمل لنحو 170 من عمال النظافة، والتعاقد مع شركتين خاصتين للقيام بأعمال النظافة، بدايةً من الصيف الجاري.وعرضت الجامعة على العمال مكافأة استثنائية قدرها 6 أشهر لأصحاب العقود محددة المدة، وهم أغلبية العمال، مع منحهم شهادات خبرة، فيما عرضت على أصحاب العقود المفتوحة، وهم أقلية، تعويض شهرين عن كل سنة خدمة، مع وعد بتنظيم الشركتين مقابلات عمل مع العمال المنتهية عقودهم لتوظيف من يصلح منهم، إلا أن العمال رفضوا التسوية برمتها، واعتصموا داخل مقر الجامعة في التجمع الخامس.ومن جهتها، أكدت رحاب سعد، مسئولة الإعلام بالجامعة الأمريكية، أنه تم حل أزمة عمال النظافة بالجامعة الأمريكية بموافقة العمال بأخذ 6 شهور مرتب كمنحة استثنائية من الجامعة بجانب مرتب شهر أغسطس، حيث تنتهي عقودهم مع الجامعة هذا الشهر.وأضافت سعد، في تصريح لـ"مصراوي"، أنه تم إرسال أسماء العاملين لشركات النظافة التي ستتولى تنظيف الجامعة لعمل مقابلات معهم، تمهيدًا لتشغيلهم إذا أُتيحت الفرصة، مشيرةً إلى أن الاعتصام انتهى بالأمس بعد موافقتهم على حلول الجامعة.وكانت الجامعة الأمريكية، قالت في بيان صحفي، حصل مصراوي على نسخة منه، إن "الجامعة تعاقدت مع شركتين ذوي سمعة طيبة في هذا المجال ليقوما بتقديم خدمات عالية المستوى مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة على مدار ساعات أطول كل يوم، مع خفض التكاليف التي تتكبدها الجامعة".وذكر البيان، أن الجامعة ستقدم خطابات توصية وشهادات خبرة تقديرًا لخدمات الموظفين بالجامعة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة لكل العاملين أصحاب العقود غير محددة المدة وكذلك للعاملين الذين تنتهي عقودهم بعد 31 أغسطس 2017، ومكافآت استثنائية للعاملين أصحاب العقود محددة المدة شريطة أن يستمروا في تقديم الخدمات بما عهدناه منهم من التزام وولاء للجامعة، وذلك حتى تبدأ الشركات الجديدة في تقديم الخدمات بشكل متكامل.

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