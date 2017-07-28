"القومية للأنفاق": سداد قرض القطار المكهرب خلال 20 سنة.. وتنفيذه يستغرق عامين

كتب-عبد الله قدري:

قال حسن توفيق المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن القطار المكهرب سيتم تمويله بمبلغ 515 مليون دولار من موازنة الدولة، و700 مليون دولار قروض خارجية على أن يتم سدادها في غضون 20 سنة.

وأضاف توفيق لمصراوي، اليوم الجمعة، أن العمل في القطار المكهرب يستغرق عامين، وذلك فور الانتهاء من نقل المرافق المتعلقة بالمشروع.

من جانبه، قال هشام عرفات وزيز النقل، خلال اجتماع عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع القطار المكهرب، يساهم في تعزيز جهود التنمية العمرانية على طول مسار القطار، فضلاً عما سيؤدى إليه من تخفيف الازدحام المروري ومراعاة الاعتبارات البيئية وتوفير الطاقة.

وأضاف أن ممثلي تحالف الشركات الصينية استعرضوا خلال الاجتماع المراحل المختلفة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي المنتظر أن يمتد لنحو 66 كم ويضم 11 محطة.

وأكد مسئولو الشركات الصينية حرصهم على إسناد تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال الإنشاءات وتركيب القضبان لشركات المقاولات المصرية بما سيوفر الآلاف من فرص العمل، وأوضح وزير النقل أنه من المقرر أن يتم ربط مشروع القطار الكهربائي بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة السلام، بحيث يربط ما بين المدن التابعة للقاهرة الكبرى كالعبور والشروق وبدر وبين العاصمة الإدارية الجديدة مروراً بالعاشر من رمضان.