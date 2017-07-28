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«حجازي» في قائمة بروميتش لمواجهة بريستول.. غدًا

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«حجازي» في قائمة بروميتش لمواجهة بريستول.. غدًا «حجازي» في قائمة بروميتش لمواجهة بريستول.. غدًا

التحرير

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كشف توني بوليس، المدير الفني لنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق بريستول روفيرز الودية، غدًا السبت، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وشهدت القائمة، وجود مدافع الوطني أحمد حجازي، لمواجهة فريق بريستول. 

ويأمل حجازي في التألق مع ويست بروميتش ألبيون، من أجل حجز مكان في التشكلية الأساسية للفريق للموسم الجديد في البريميرليج.

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يذكر أن حجازي انضم إلى الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي.

قائمة ويست بروميتش

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التحرير

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