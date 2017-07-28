المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: معركة الرقة ليست سهلة

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمز، الجمعة، إن معركة تحرير مدينة الرقة ستستمر حتى يتم إنهاء وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، مشيرًا إلى أن التحالف نجح قبل أسبوعين بإلحاق الهزيمة بالتنظيم في مدينة الموصل العراقية، وسينجح أيضًا في تحقيق نفس الإنتصار في الرقة.

وأكد جيمز - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن معركة الرقة ليست سهلة وستستغرق وقتا لطرد الدواعش من المدينة، لافتا إلى أن القوات التى تقاتل في المدينة نجحت في استعادة نصف مساحتها.

وأشار إلى أن هناك ضحايا من المدنيين نتيجة هذه المعركة، لكنه شدد في الوقت ذاته على حرص التحالف الدولي بقيادة واشنطن علي الحفاظ على المدنيين، وحماية حقوقهم في المدينة.

وفي شأن آخر، وعن الأحداث في مسجد الأقصى، قال جيمز: "إننا قلقون من الأحداث الجارية في المسحد الأقصى، والولايات المتحدة تتابع الأحداث منذ بدايتها، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرطة جدًا في المباحثات مع الطرفين للتوصل لاتفاق".