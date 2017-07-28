مندوب روسيا بمجلس الأمن: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى "الحضيض"

موسكو - (أ ش أ):

قال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزا، إن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى الحضيض، مشيرًا إلى أن بلاده اضطرت لاتخاذ "تدابير جوابية على العقوبات الأمريكية غير قانونية والتي لا أساس لها.

وأضاف نيبينزا - في تصريح صحفي، الجمعة: "نحن اضطررنا لاتخاذ هذه التدابير لأن شيئا لم يتغير، حيث انهالت علينا العقوبات".

وأشار إلى أن التعاون بين روسيا وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي "مستمر"، مؤكدا أنه لا يمكن لموسكو وواشنطن العمل دون بعضهما البعض.

وتابع:" إن الأمريكيين لا يستطيعون الاستغناء عنا ونحن لا يمكننا الاستغناء عنهم، ونحن نحتاج إلى بعضنا البعض في قضايا دعم الأمن والسلام العالميين"، مؤكدًا أن البلدين سيواصلان العمل لتسوية المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق - أمس الخميس - على فرض عقوبات جديدة على موسكو؛ مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف صعب يستلزم منه الاختيار بين اتخاذ موقف صارم من موسكو أو استخدام حق النقض لإبطال التشريع وهو ما سيغضب حزبه الجمهوري.