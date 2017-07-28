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الصين تجدد معارضتها لنشر صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

الصين تجدد معارضتها لنشر صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية

06:25 م الجمعة 28 يوليه 2017

الصين تجدد معارضتها لنشر صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية

سول - (أ ش أ):
جددت الصين معارضتها، الجمعة، لقيام كوريا الجنوبية بتركيب نظام دفاع صاروخي أمريكي على أراضيها وطالبت سول بالتخلي عن هذا التحرك الذي ترى أنه قد يضر بمصالحها الأمنية الاستراتيجية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج عن الاعتراض الصيني خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال يطالب بتعليقات حول قرار كوريا الجنوبية السابق بإجراء تقييم الأثر البيئي لنظام ثاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال إن موقف الصين من قضية ثاد ثابت وواضح ويدعو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى وقف النشر الجاري للسلاح على الفور.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في وقت سابق، الجمعة، إنها ستجري مسح حول تأثير بطارية ثاد على البيئة وفقا لقانون محلي قبل نشرها بشكل كامل.

ويقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق أكثر من عام.

وكانت سول وواشنطن قد أعلنتا في يوليو من العام الماضي تركيب بطارية صواريخ ثاد لمواجهة التهديد المتزايد من صواريخ ، إلا أن الصين اعترضت على تركيبها بحجة أن نظام الدفاع الصاروخي وخاصة نظام الرادار القوى يمكن أن يقوض قدراتها العسكرية.

وتم اختيار ملعب للجولف في سيونجو على بعد 300 كم جنوب شرق سول لاستضافة بطارية ثاد.

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