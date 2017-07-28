طوارئ في حوش عيسى بالبحيرة بعد تسريب كبير للغاز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، برفع حالة الطوارئ بالشركة الوطنية للغاز بمدينة حوش عيسى، بعد تلقى المهندس إبراهيم يوسف مدير عام الشركة لـ300 بلاغ من الأهالي يتضررون من وجود تسريب غاز.

تم على الفور الدفع بفريق الطوارئ، والتعامل مع 250 بلاغًا، وتبيَّن وجود بعض التسريبات في البوتاجازات والتركيبات، وجاري التعامل مع الـ50 بلاغًا الباقية في أسرع وقت.

شاهد أيضا

وطالبت المحافظ، الشركة بإعداد تقرير شامل عقب الانتهاء من التعامل مع باقي البلاغات بأسباب هذا التسريب للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث ومحاسبة المسئولين عنه.