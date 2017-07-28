وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في كفر الشيخ

التحرير

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توفى شاب في قرية البياض التابعة لمركز دسوق بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء، فى أثناء ذهابه إلى أرضه الزراعية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق المركزي.

واتهم الحاج أحمد، والد الشاب القتيل عبدالرحمن، شركة الكهرباء بالإهمال والتسبب في وفاة نجله، البالغ من العمر 17 عامًا، لافتا إلى أنه توفى نتيجة ملامسته سلك التيار العالي المقطوع بأحد أبراج الكهرباء المتمركزة في الأرض الزراعية.

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وأضاف والد عبد الرحمن، لـ"التحرير"، أن أهالي القرية ناشدوا شركة الكهرباء ومجلس مدينة دسوق أكثر من مرة لحل مشكلة أعمدة الكهرباء، حتى لا يصاب أحد بأذى، إلا أنه لم يستجب أحد.