طارق يحيى: الفترة الحالية صعبة.. ونسعى للفوز على النصر

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كشف طارق يحيى المدير الفني لنادي للزمالك، عن صعوبة الفترة الحالية، وأنه سيعمل في الفترة القادمة على تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا، مضيفًا أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة غدًا أمام النصر السعودي على ملعب الإسكندرية لمصالحة الجماهير، مؤكدًا وجود الدوافع القوية لدى اللاعبين لتقديم مباراة جيدة.

وقال طارق يحيى: "لدينا 18 لاعبًا داخل قائمة الفريق، وهو أمر مقلق، وسأشرك اللاعب الجهاز فنيًا وبدنيًا فقط في المباراة، لأنه لا يوجد مجال للمغامرة بلاعب غير جاهز".

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وأشار طارق يحيى، إلى أنه يتم خلال الفترة الحالية متابعة اللاعبين المصابين، من خلال طبيب الفريق الدكتور طارق سليمان.