بالصور - المئات يتظاهرون بجزيرة الوراق: "مش هنفرط منها بشبر"
بالصور - المئات يتظاهرون بجزيرة الوراق: "مش هنفرط منها بشبر"
06:17 م الجمعة 28 يوليو 2017
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كتبت - عايدة رضوان:
تصوير- علاء القصاص:
تظاهر المئات من سكان جزيرة الوراق، الجمعة، منددين بقرار إزالة التعديات على أرض الجزيرة، والمقدرة بـ 700 مخالفة.
وردد المتظاهرون هتافات: "الجزيرة مش محمية"، فيما حمل البعض لافتات كتُب عليها: "همضي بدمي مش بالحبر، عمري ما فرط منها بشبر".
يأتي ذلك بعد أيام من الاشتباكات التي نشبت بين قوات الأمن والأهالي، بعد محاولة الأجهزة التنفيذية إزالة التعديات على الجزيرة، فيما يؤكد الأهالي أحقيتهم في تلك الأراضي.
وأجلت الحكومة تنفيذ قرارات الإزالة على الجزيرة لأجل غير مسمى.
وأعلن ائتلاف دعم مصر، تشكيل لجنة لمتابعة أزمة إزالة التعديات بجزيرة الوراق، من خلال التواصل مع كافة الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية، فضلًا عن التواصل مع عددٍ من القيادات الشعبية بالجزيرة.
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