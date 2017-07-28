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السراج: لم نأذن لسفن إيطالية بدخول مياهنا الإقليمية 06:00 م الجمعة 28 يوليو 2017

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج

طرابلس - (أ ف ب):نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن يكون قد طلب من إيطاليا إرسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، وذلك خلافًا لما قاله نظيره الإيطالي.وأشار السراج في بيان نشر ليل "الخميس/الجمعة" إلى أن رئيس حكومة طرابلس ينفي أن يكون قد منح الإذن بدخول قوات ايطالية إلى مياهنا الإقليمية بمشاركة قوات مقاتلة وغيرها"، مضيفًا أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.وأكد السراج أن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من انقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب". وتابع: "إننا لدينا الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها وندافع عنها إذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن وليس لدينا ما نخفيه، معتبرًا أن هذه المزاعم تدخل ضمن حملات التشويش على ما تم انجازه في لقاء باريس من تفاهمات.لكنّ وزارة الخارجية الليبية أعلنت في بيان توضيحي نشرته وكالة الأنباء الليبية الجمعة، أن ما طلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية لا يتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبيين، من أجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ ارواحهم، مضيفًا: أن هذا الإجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الإيطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط إذا لزم الأمر.وأضاف البيان أنه سيكون للسفن الإيطالية الحقّ في التوقف ضمن ميناء طرابلس وذلك في إطار الدعم الإيطالي لجهاز خفر السواحل الليبيين.وكان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أعلن، الأربعاء، أن نظيره الليبي فايز السراج طلب منه مساعدة بوارج إيطالية في المياه الليبية من أجل التصدي لمهربي البشر في المياه الليبية.ويستغل مهربو البشر الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، لتهريب آلاف المهاجرين سنويا إلى ايطاليا، طالبين منهم مبالغ مالية كبيرة.ولا يزال السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي استقرت في طرابلس منذ مارس 2016 يجد صعوبة في بسط سلطة حكومته خارج العاصمة الليبية.وأشار بيان السراج إلى أنه طلب من روما دعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية.وبحسب الأرقام الأخيرة التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، وصل 111514 مهاجرا ولاجئا منذ يناير 2017 إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، من بينهم 93500 إلى إيطاليا، في حين لقي 2360 حتفهم في محاولة عبورهم.

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