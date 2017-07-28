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بالصور.. "مياه القليوبية" تدفع بمعمل متنقل لفحص مياه الشرب ببنها

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "مياه القليوبية" تدفع بمعمل متنقل لفحص مياه الشرب ببنها

05:49 م الجمعة 28 يوليو 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

دفعت شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة القليوبية، بمعمل متنقل وقافلة مائية وفريق من إدارة التوعية، لفحص حالة مياه الشرب بمنطقة عزبة القلا بمدينة بنها، استجابة لشكاوى أهالي المنطقة من سوء حالة المياه، وتغير لونها إلى الاصفرار وارتفاع نسبة العكارة بها.

كان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تلقى عددًا من الشكاوى، آخرها من المواطن تامر القلا، مدير إدارة الأمن الإداري بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والمقيم بالعزبة من سوء حالة المياه.

وعلى الفور، دفع مجاهد بمعمل متكامل متنقل وقافلة مائية وفريق من إدارة التوعية، برئاسة حسام مشهور مدير عام إدارة التوعية بالشركة، ومنصور موسى مدير عام العلاقات العامة، والدكتور أحمد أبو السعود بقطاع المعامل، وعدد من مسئولي الشبكات، وجرى أخذ عينات من المياه بالمنازل والمساجد وعمل غسيل للشبكة.

ووجه مجاهد بعمل محبس غسيل في نهاية خطوط المياه، وتركيب محبس غسيل للمياه وحنفية للحريق بالعزبة.

كما وعد بدراسة مطالب الأهالي بمراجعة الخطوط والشبكات وتغيير المتهالك منها.

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